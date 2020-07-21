الأمين العام لاتحاد المكفوفين الاتحادي يؤكد دعمه لذوي الإعاقة

أكد الأمين العام الاتحادي للمكفوفين الأستاذ نور الدائم ابراهيم وقوفهم مع مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بسنار ، و دعمه لشريحة المكفوفين بالولاية.

جاء ذلك لدى لقائه الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية سنار الأستاذه نهلة بانقا حميدة بحضور مفوض العون الإنساني بولاية سنار، مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المجلس ، داعياً الجهات التنفيذية للوقوف معه ودعم هذه الشريحة .

مفوض العون الإنساني الأستاذ محمد عصام العابد وقف على تنفيذ قرارات المجلس بخصوص عربة المكفوفين.

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من جهتها أكدت الأستاذة نهلة بانقا حميدة الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب سونا، أكدت أن زيارة الأمين العام لإتحاد المكفوفين الإتحادي تعد دفعة للمجلس وخطوة لتحقيق آمال المكفوفين .

ويذكر ان اللقاء كان بحضور رئيس إتحاد المكفوفين بولاية سنار والأمين العام والأمين الإجتماعي و ناقش عدداً من القضايا التي تهم المكفوفين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)