مدير التقانة تؤكد أهمية تدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة

أكدت مديرة إدارة نقل التقانة والإرشاد بولاية سنار المهندس سهير منصور طه حرص الإدارة على تدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة ، مشيرة إلى أهمية التدريب الحقلي أو مدارس المزارعين في رفع الوعي المعرفي للمزارع بضرورة استخدام التقاوي المحسنة لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

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وأشادت سهير في تصريح بحسب سونا، بالتجاوب الكبير الذي وجدته الإدارة من المزارعين في برنامج التدريب الحقلي، مشيرة إلى شح الوقود كتحد يواجه الإدارة بالإضافة إلى بعض الأمراض كالتي تصيب محصول الذرة في مراحل الزراعة الأولى مثل مرض السويد .

وقد دعت مديرة نقل التقانة والإرشاد المزارعين إلى ضرورة إقامة جمعيات تعاونية لتجاوز ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)