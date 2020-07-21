التاريخ: 21-يوليو-2020
0 مشاهدة
أكدت مديرة إدارة نقل التقانة والإرشاد بولاية سنار المهندس سهير منصور طه حرص الإدارة على تدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة ، مشيرة إلى أهمية التدريب الحقلي أو مدارس المزارعين في رفع الوعي المعرفي للمزارع بضرورة استخدام التقاوي المحسنة لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
وأشادت سهير في تصريح بحسب سونا، بالتجاوب الكبير الذي وجدته الإدارة من المزارعين في برنامج التدريب الحقلي، مشيرة إلى شح الوقود كتحد يواجه الإدارة بالإضافة إلى بعض الأمراض كالتي تصيب محصول الذرة في مراحل الزراعة الأولى مثل مرض السويد .
وقد دعت مديرة نقل التقانة والإرشاد المزارعين إلى ضرورة إقامة جمعيات تعاونية لتجاوز ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدير التقانة تؤكد أهمية تدريب المزارعين على استخدام التقانات الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.