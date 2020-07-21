مهندسون تقنيون بالكهرباء يقررون مواصلة الإضراب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت لجنة المهندسين التقنيين بشركات الكهرباء، مواصلة الإضراب المفتوح اعتبارا من يوم غد ( الاربعاء)، لتحقيق المطالب كافة.

وقال رئيس اللجنة المكلف احمد آدم، لـ(السوداني) ان اللجنة المكلفة بالدرجة التاسعة للمهندسين التقنيين والدبلومات التطبيقية قررت مواصلة الإضراب المفتوح، اعتبارا من الغد، بعد ان تم رفع الإضراب تضامنا مع طلاب شهادة الأساس، والسماح بتدخل بعض الزملاء واللجان والمبادرات والوساطة التي تدخلت لايجاد حل للقضية، مشيرا الى ان اللجنة ( لم تلتمس) اي حل مكتوب حتى الآن، وهنالك (تجاهل واضح) بحسب قوله للقضية، بنفس طريقة النظام البائد سابقا.