تمديد وقف العدائيات بين النوبة والبني عامر لمدة شهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفقت قبيلتا النوبة والبني عامر ، على تمديد اتفاق وقف العدائيات “القلد” للمرة الثانية لمدة شهر .

وثمن والي وﻻية كسلا بالانابة ارباب محمد الفضل مبادرة اهل كسلا وحرص واهتمام طرفي النزاع للتوصل الى تسوية الخلافات التي قال عنها انها شغلت حكومة الولاية عن القيام بمهامها تجاه المواطن .

وشهد التوقيع الذي جرى بمقر امانة حكومة كسلا ، لجنة امن الولاية واعضاء لجنة مبادرة اهل كسلا للسلم الاجتماعي و القيادات من طرفي النزاع .

ودعا مدير شرطة الولاية لضرورة الابتعاد عن النعرات القبلية التي تقعد بالبلاد وضرورة العيش في مجتمع متآخ ومتسالم ,وقال إن السودان وطن يسع الجميع ولايوجد مايدعو للاقتتال بين النوبة والبني عامر مؤكدا أن كافة بنود اتفاق” القلد ” تسير بصورة طيبة.

وطالب ناظر عموم قبائل البني عامر علي ابراهيم دقلل بضرورة حسم الظواهر والصغائر التي تقود الى اشعال الفتن، مشيرا الى أن الاسباب التي ادت الى وقوع الخلاف بين المكونين في الولايات الشرقية لاترقى الى مستوى الاقتتال .

وامن رئيس مجلس تنسيق شؤون قبائل النوبة بولاية كسلا هندي عبيد ابوعلي على ضرورة الاسراع في تنفيذ بنود الاتفاق والاستجابة للبلاغات الأمنية حول التفلتات بالاضافة الى وقوف كافة الاطراف مع المكونين لتسوية النزاع.

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