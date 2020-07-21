قاضي محكمة يرفض الافراج المؤقت عن قيادات حزب المؤتمر الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض قاضي المحكمة، الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل 2019.

وبدأت صباح اليوم الثلاثاء محكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز النظام السابق فى بلاغ انقلاب يونيو1989 جلستها الاجرائية بقاعة معهد التدريب القانونى وسط اجراءات امنية مشددة .

وتم رفع جلسة المحكمة الى يوم الحادى عشر من اغسطس القادم لعدم تمكن عدد من محامى المتهمين دخول مقر المحكمة ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.