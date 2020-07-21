اجرى اتصالاً هاتفياً.. البرهان يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، اتصالاً هاتفياً ، أمس، بولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ، اطمان خلاله على الحالة الصحية لامير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) أعرب رئيس المجلس السيادي عن خالص تمنيات القيادة والشعب السوداني بأن يمن الله بالشفاء العاجل لسمو أمير دولة الكويت، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

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