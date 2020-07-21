الخارجية تمتدح عمل الوكالات الأممية في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح وزير الخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل الجهود التي يضطلع بها مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة تجاه البلاد في مختلف المجالات .

وبحث الوزير لدى لقائه بمقر الوزارة بالخرطوم امس ، بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان قوي يوب سون ، أنشطة ومهام مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ودوره في تفعيل عمل الوكالات الأممية العاملة في البلاد فيما يلي تقديم المساعدات لتلبية الاحتياجات بالسودان لمساعدة المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية وكذلك الأوضاع الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

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