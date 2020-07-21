وزير شؤون مجلس الوزراء: الوضع الحالي بالولايات يستدعي تطبيق الحكم اللامركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس أن الوضع الحالي في الولايات يستدعي تطبيق الحكم اللامركزي مشيرا الى أن أولوية بناء الدولة يتطلب إقرار البناء القومي .

وأوضح مانيس خلال مداخلته أمس بجلسة عرض مخرجات ملتقى جامعة الخرطوم أن مشاكل الدولة حالياً تتعلق بالبناء القومي والانتماء منوهاً إلى ضرورة الالتفاف حول قضية الوطن لوضع الحلول العاجلة لمشاكل الجماعات.

وأكد مانيس ضرورة الحكم اللامركزي لإحداث الربط بين مكونات المجتمعات المحلية لافتاً إلى أهمية الربط أيضاً بين مؤسسات الدولة والمؤسسات العلمية والمجتمع لتوفير إطار فكري للتخطيط الاستراتيجي والبعد عن العشوائية في أداء الجهاز التنفيذي .

وأشار لغياب التخطيط العلمي والمنهجية العلمية في التنفيذ بالرغم من البحوث والدراسات العلمية المميزة بمؤسسات التعليم العالي مشددا على أهمية التعليم التقني والفني لتنفيذ التنمية المستدامة بالبلاد .

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