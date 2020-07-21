إذلال الحكام العرب أمام شعوبهم لأغراض اقتصادية.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هناك شركة اعلامية صهيونية أوريبة تحرض وتروج عن طريق كنداكات قحت على النت اللاتي يحتضنهن السفير المكلف بحكم بلادنا، يحرضن على ضرورة أن يلبس البشير بدلة الاعدام، تماماً كما فعلوا بالدكتور محمد مرسي.

هو نفس سيناريو انقلاب السيسي يتم في السودان وشعبنا بدا من غيره ان الغرض هو إذلال أي رئيس إسلامي أو معادي للغرب (صدام حسين سابقاً) أي رئيس لا يطيعهم يذل أمام شعبه تخويفاً لكل من يريد أن يحرر قرار شعبه، والعالمانيين الذين يعتقدون أن الإسلام مكلف بتطبيقه (المتأسلمون) ففط فرحين لذلك ويعتقدون بأنهم قد تشفوا في الإسلاميين الذين يعادونهم (فكرياً) ويريدون أن يستأصلوا كما يقولون (فكر الإسلاميين) المتطرف، وأن يحكموا بالعالمانية ظناً منهم أن بعثة الأمم التي هم فرحين بقدومها ستدخلهم في المجتمع الدولي فيكونوا قد تحولوا لدولة أوربية (يحكمها البيض) في أفريقيا وكذلك قد تخلصوا من فكر الإخوان الذي جلب لهم الفقر منذ أن أعلن البشير (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) فقررت حصاره حكومة أمريكا بضغط من أصحاب الشركات الأمريكية العابرة للقارات.

فلو أن الامريكان تركوا البشير ينفذ مبدأه ذلك، وتعلم الأفارقة ذلك المبدأ من البشير ونفذوه، فمن أين ستأتي شركات أمريكا العابرة للقارات بالمواد الخام، ثم أين ستبيع منتجاتها؟

أرجو أن يكون شعبنا قد فهم ذلك الآن بعد أن صرح ووزراء وأعضاء في مجلس السيادة أنهم جاءوا لحكم السودان للقضاء على فكر الإسلاميين في السودان مهما جاع شعب السودان، ودعونا نسألهم هل قام شعب السودان البسيط بثورته لأسباب فكرية أيديلوجية سفسطائية؟

علي شعبنا أن يعمل لإفشال ذلك المخطط الذي لم يكن هدفه البشير ولا المؤتمر الوطني ولا الإسلامييين وإلا لكانت أمريكا قد رفعت الحصار الاقتصادي عن شعب السودان منذ سقوط البشير، وضمت السودان للمجتمع الدولي على أقل تقدير لتضمن أن لا يعود لها حاكماً على نهج البشير، وشعب ثورتنا الواعي يفهم الباقي ويعلم ما يجب عليه فعله الآن اليوم قبل الغد، وإن غداً لناظره قريب.