شخوص على خارطة الأزمات.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

⁦▪️⁩ *نيكولا الزولة*

مرة اخري صعدت السيدة رجاء نيكولا الي دائرة الاهتمام والاحترام حينما اطلقت الهواء السخن دفعة واحدة في حوار النابهة اميرة الجعلي..لكنها قالت كلاماً خطيراً:

1/لم تجتمع لجنة استئنافات لجنة التمكين ولا مرة واحدة!!.

2/تعرضت لمضايقات داخلية بسبب وقوفها ضد تجاوز الإجراءات السليمة في الدراسة والصياغة والاجازة والتصديق علي التشريعات!!.

3/الانتماء للمؤتمر الوطني سبب مشروع للفصل!!..

4/قوي الحرية تماطل وذلك سبب لتاخر البت في الاستئنافات.

5/اغلب الوزارات تماطل في الرد علي الاستفسارات.

6/تشكيل لجان التمكين بالوزارات ليس مبرأ من العيوب.

7/ قرارات لجنة التمكين في ظل عدم مثول الاطراف

خطأ قانوني فادح.

8/لن تبصم نيكولا علي قرارات التمكين.

⁦▪️⁩ *معمر في زنزانة الثورة*

أسوأ ما حصل لمعمر موسي انه حصل ولصق في ثورة ديسمبر المجيدة.

الموجة التي ركبها البعض لتمرير ماربهم المريضة والضغائن افضت الي تشويه صورة الثورة الزاهية وتقبيح الثوار..

مثلما فعل تجار الدين ونافخي الاجواخ بديننا واجواخنا، تفعل تلك الايدي الاثمة بديسمبر..

ولنقل ان معمر عدواً لثورة ديسمبر ولا يؤمن ان شهداءها ابرار وان البدوي كان أفضل السيئين و(سطور) هبة لا تؤهلها للتمهيدي، فهل يستحق السحق ..

لا ضرورة..

معمر مقبوض عليه في قضايا راي..

برغم تلك المسحة الجنائية فان الذي مضي به الي ذلك الاحتباس انه معارض سياسي..

وبقاء معارض سياسي في السجن جراء معارضته السياسية يقطع لسان الثورة ويقضي علي اخلاقيتها واخلاقها..

جاءت الثورة لتحمي الممارسة السياسية..

ولا تستفيد من ملاحقة خصومها..

تضعف الثورة وتستقوي معارضتها ان هي جنحت لمثل هكذا ممارسات..

وهي اقوي من يحميها التعسف وينافح عنها أولاد الـ…. .

⁦▪️⁩ *نصر الدين السيداوي*

واضح ان نيته فاضحة..

وزير العدل معمول ب(خُب)..

(ولست بالخُب ولا الخب يخدعني)..

مهمته اضحت واضحة للعيان..

طريقه مرسوم بعناية..

⁦⁩حينما استقبل مكتبه بعض نساء السودان ورفض اخريات كان فاضح الامالة هش الاحالة!!..

جاء الفريقان يحملان شاراتهما المميزة..

أحدهما مع سيداو والآخر ضد سيداو..

رحبت مكيفات المكتب الوزاري بالفريق الأول علي قلته واحرق لهيب الشمس الحارقة تلك العصبة المغضوب عليها!!

⁦⁩حين أجري تعديلاته كان واضحاً انها غازلت فريقا بعينه..

وقبل ان يرتد صدي هتافات فريق المساجد الغاضبة والرافضة قال ود عبدالبارئ أن كل تلك التعديلات جزئية وان هنالك تعديلات شاملة في القانون الجنائي ستأتي تباعاً لتتوافق مع المعايير العالمية!!

نصر الدين شجاع بدرجة متهور..

ولذا كان الرجل المناسب في المكان المناسب لانجاز تلك الاختراقات…

يحتاج التطويع والابدال الي شجاعة صعبة وثبات مستحيل..

افعلوها واركزوا مثلما نصحتكم اسماء محمود محمد طه..

ارجوا الراجيكم..

(تجوعونا وتبوظوا علاقتنا مع ربنا)؟!

⁦▪️⁩ *النور حمد الترابي ينازل سيدنا علي*

شرب قوم من أهل الشام الخمر ، وعليهم يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : هي لنا حلال ، وتأولوا هذه الآية : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا . . )

فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أن قد كذبوا على الله عز وجل ، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل ، فاضرب رقابهم ، وعلي ساكت ، فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا جلدتهم ثمانين ؛ لشربهم الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم ؛ فإنهم كذبوا على الله عز وجل ، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين .

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⁦▪️⁩ *هبة واقفة قنا*

حاولت ان اجد بين (السطور) ما يشفع لدكتور هبة اجتياز امتحان الثقة والتفاؤل..

وكان صعبا لسطورها ان تفي بالمطلوبات..

لقد جاءت في زمان صعب دون نبؤة فيها او نبوغ .

كل ما تمثله هبة بضاعة بائرة..

مش كان عملت (كعكة) وربطت (نص)..

فالحقيقة التي تلمسناها مع البدوي ان مخاطبة جذور أزمتنا الاقتصادية لا يحتاج لأمرأة نخلة بقدر الحاجة الي قائد يزرع الثقة ويبعث التفاؤل..

كان الأفضل ان تواصل في ملف الاستثمار..

هناك لا تحتاج (للغتغتة) و(الدسديس)..

هناك متاح لها ان تتحرك علي تلك الطلاقة والانطلاقة الذي اختارت..

لتلفت الانظار..

وتدعم القرار..

اما ان تكون وزيرة مالية في هذا الظرف الحرج فتلك مجازفة نرجو لها منها السلامة ..

لصعوبة المشوار..

وضراوة التيار

(المي حار ولا لعب قعونج)

يا خااااين…

▪️ *البدوي يسقط بنيران صفيقة*

قرأنا بيان البدوي الحزين..

كان واقفاً حينما اسقطوه..

مستعداً لوثبته الثانية جاهزاً لصقرية اخري ومزاحمة المشاكل والحلول..

لكنهم خذلوه..

والشر يأتي من مأمنه..

صداقته لربع قرن مع حمدوك راحت (شمار في مرقة)!!

⁦▪️⁩ *هيدسون لا يحب هذه الخطوات*

سب البعض الجيش السوداني..

فقلنا ان ذلك عيب كبير…

واتفققنا علي المعالجة وجعل الجيش خطأً احمراً..

لكنهم تمادوا..

وبينما هم في ضلالهم القديم خرج علينا عراب الطاقم الحكومي (كاميرون هيدسون) ليقول أن خطوة الجيش باللجوء للقضاء خطوة الي الخلف..

راقبوا تغريدات السير (هيدسون) وستعرفون ملامح الدروب الجديدة..

توقفوا عن البحث المضني في تصريحات (سلك وحمدوك وصديق يوسف)، فهم لايعرفون، ثم انهم لا يعرفون انهم لا يعرفون!!.