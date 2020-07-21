شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد كبير مفاوضي الجبهة الثورية أحمد تقد لسان عدم وجود صعوبات تواجه الاتفاق على الترتيبات الامنية، وكشف عن أن حركات الكفاح المسلح التي تتواجد في جوبا شرعت في الترتيبات الامنية منذ فترة عبر الحوار غير المباشر ” فيديو كونفرنس “.

وقال تقد في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقاً : تم حسم كل القضايا المرتبطة بالترتيبات الأمنية ماعدا موضوعين أساسيين: وهما كيفية دمج قوات الحركات المسلحة في الاجهزة الأمنية و تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في دارفور حتى تكون مصدراً لثقة وإطمئنان المواطنين في المرحلة المقبلة .

وأضاف حركة تحرير السودان (جناح مناوي) لم تشارك في المفاوضات غير المباشرة حول الترتيبات الامنية لكنها إستأنفت العملية التفاوضية بعد وصول وفد الحكومة السودانية الخاص بملف الترتيبات الامنية إلى جوبا .

وأكد لسان أن المفاوضات الآن تسير على قدم وساق وستحسم الترتيبات الامنية خلال الأيام القادمة وأضاف بعدها سنتجه جميعاً إلى إجراء الترتيبات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية .

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كانت هذه تفاصيل خبر كبير مفاوضي الجبهة الثورية : دمج القوات وتشكيل قوة تبقت لحسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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