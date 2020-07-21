الكاف يربك حسابات الاتحاد السوداني ويعيد الممتاز لمحطته الاخيرة

الخليج 365 : اربك الاتحاد الافريقي لكرة القدم حسابات الاتحاد السوداني بعد التعديلات الجديدة على برنامجه وطالب الكاف تسليم كشوفات الاندية المشاركة في مسابقاته ووضع لها نهاية اكتوبر المقبل حدا اقصي وهو ما جعل الاتحاد يدعو لاجتماع طارئ وذلك لوضع اللمسات الاخيرة لاخراج بطولة الدوري الممتاز بصورة تحفظ الحقوق ومن بينها الالغاء او انجاز المقترحات المقدمة

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