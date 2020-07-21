رئيس المجلس السيادي يوجه بتطوير العلاقات اﻷمنية والعسكرية مع إرتريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القيادات العسكرية في السودان وارتريا ، لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وإحداث مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين.

وتسلم رئيس المجلس السيادي بمقر اقامته مساء امس ، رسالة خطية من الرئيس اﻹرتري أسياس أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها ، نقلها رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الإريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس . بحضور المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ونائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم إلى جانب سفير أسمرا بالخرطوم.

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