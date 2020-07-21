شعبنا انتزع حريته ولن يقبل بعودة الاستبداد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قامت الثورة العظيمة لاقتلاع الدكتاتورية والفساد ومحاربة الاستبداد الذى كان جاثما على رقابنا ثلاتة عقود ، وقد نجحت هذه الثورة الكبيرة بفضل تضحيات الشباب وتصديهم للجلاد وزبانيته واصرار الجميع على إسقاط الطاغية وكنس نظامه ، وكانت التضحيات عظيمة اذ ان العديد من ابناء هذا الوطن تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتضييق

عليهم وصولا الى قتل العشرات من ابناء بلادى الذين روت دماؤهم شجرة الثورة فاينعت واثمرت حرية وديموقراطية انتزعها هذا الشعب الثائر عنوة واقتدارا ، ولم تكن منة من أحد أو عطية من جهة ولله الحمد والشكر.

هذه الثورة العظيمة جعلت الشعب حرا لايمكن لاى جهة ان تمارس بحقه الاستبداد والظلم والاضطهاد ، ولايمكن تمرير سياسة تكميم الافواه فى هذا البلد الحر الديموقراطى .

والمعروف ان اى ديموقراطية يلزم ان يتم الانضباط والتقيد فيها بحكم القانون ولا تعنى اتاحة الحريات ان تسيئ كل جهة لاخرى باى شكل من إشكال الاساءة ، لكن الانتقاد وبيان الاخطاء لايعتبر اساءة وبالتالى فلايمكن لاى جهة مهما علا شأنها وعظم قدرها ان تكون بمنأى من النقد والتقويم ، واذا اعتبرت هذا الامر استهدافا وسعت لمنعه فهذا التصرف حتما غير سليم ولايمكن القبول به ، وليس من حق أى جهة ان تعاقب غيرها مؤسسات أو أفراد لانهم انتقدوها وتحدثوا عنها ، وتزداد الامور خطورة اذا كانت هذه الجهة التى تمنع الناس من انتقادها ان كانت تمتلك قوة تستطيع بها تهديد الغير بل وحتى اعتقالهم لأن هذا يعتبر استفزازا واستبدادا وخروجا عن الوضع السليم فكيف ان كانت هذه الجهة هى القوات المسلحة التى هددت بتقديم شكاوى وفتح بلاغات ضد من ينتقدها أو ينشر معلومات كاذبة عنها تؤدى للاضرار بها – حسب تقديرها – .

انه لامر مؤسف ان يدخل الجيش معترك السياسة ويخلع جلباب القومية ويعمل بطريقة لاتشبهه ، وان بيان الجيش بتتبع منتقديه وفتح بلاغات ضدهم يعتبر تقليلا من مكانة الجيش وتضييعا لقوميته ، و مع تأكيدنا الواضح على ضرورة احترام الجيش فاننا لانواقق مطلقا على ممارسة الظلم والاستبداد والاتجاه نحو الديكتاتورية وتكميم الافواه ومنع الاخرين من حرية الرأى والتعبير ، وهذا ما نرى ان القوات المسلحة تقدم عليه ، وسواء كانت هذه الخطوة مقصودة ام جاءت من غير قصد فانها تصب فى معارضة أهم شعارات

الثورة ومخرجاتها – حرية سلام وعدالة – ، ولابد ان يعى الجيش وغيره ان زمان الاعتقال

وتكميم الافواه وتقييد حرية التعبير قد ولى دون رجعة ان شاء الله.

وما يقال عن الجيش يقال عن غيره من القوات النظامية بلا فرق بينهم فلا الشرطة ولا الدعم السريع ولا سواها من مكونات القوى الأمنية لاتستطيع ممارسة الاستبداد وظلم الاخرين ومنعهم من التعبير عن رايهم وممارسة عملهم بعيدا عن التهديد والوعيد .

وفى هذا الصدد نرفص ما يتحدث عنه الجيش من تهديد للناشطين الذين ينتقدونه بفتح بلاغات ضدهم ، وايضا نستنكر بشدة ما اقدمت عليه قوة من الدعم السريع من اعتقال فريق صحفى لساعات وحبسهم ونزع كاميراتهم وهواتفهم منهم فى تعد صارخ جدا على حقوق الانسان وانتهاك كبير للحريات التى انتزعها هذا الشعب الصابر عنوة واقتدارا ، وليعلم الجميع ان الخير يكمن فى رعايتهم لهذه الثورة وحمايتها لا الاستبداد والطغيان الذى يمكن ان يفهم الناس ان المؤسسة العسكرية بافعالها هذه تسعى إليه أو حتى قد تقع فيه.