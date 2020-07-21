تحويل استحقاقات المعاشيين من المنافذ الى البنوك

الخليج 365 : علن القطاع العام و الخاص بالصندوق الوطني للمعاشات والتامينات الإجتماعية عن تحويل جميع المعاشات التى تصرف عبر منافذ الصرف بولاية الخرطوم الى البنوك إعتباراً من معاش شهر اغسطس 2020م.

وقالت دكتورة سامية عثمان محمد المبارك مفوض القطاع العام والخاص (لسونا) أن خطوة تحويل المعاشات الى البنوك تأتي في اطار إهتمام الصندوق بشريحة المعاشيين تيسيرا لهم بصرف معاشاتهم وانفاذا لتوجيهات الدولة بالتعامل النقدي عبر البنوك لسلامة وصحة المعاشيين، وللاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة عبر البطاقة البنكية، مؤكدة حرص القطاع العام والخاص بالوفاء بالتزاماته تجاه المعاشيين وصرف المعاشات في مواعيدها المحددة.

وناشدت سامية كل المعاشيين الذين يصرفون عبر المنافذ بولاية الخرطوم الحرص على تكملة إجراءات تحويلهم الى البنوك عند صرف معاش يوليو .ومعهم المستندات المطلوبة المتمثلة في البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو التوكيل

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