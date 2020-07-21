بالاسماء اعتماد سفراء السودان بالخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلمت وزارة الخارجية موافقة بعض الدول بقبول اعتماد ترشيحات السفراء الذين رشحوا للعمل بها على رأس بعثات السودان بالخارج.

وعلم مصدر دبلوماسي موثوق أن السفراء الذين تم قبول أوراق اعتمادهم، هم: السفير ياسر محمد علي سفيراً للسودان، ورئيساً للبعثة برومانيا، والسفير عبدالرحيم خليل سفيراً للسودان، ورئيساً للبعثة ببروكسل، والسفير أحمد عبد الواحد سفيراً للسودان، ورئيساً للبعثة بتنزانيا، والسفير عبدالله حجازي سفيراً للسودان، ورئيساً للبعثة بتشاد.

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وعلمت صحيفة “التحرير” أن السفراء المغادرين عقدوا عدداً من الاجتماعات مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الدفاع، ووزير الاستثمار، ووزير الثروة الحيوانية، ووزير الري والموارد المائية، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومدير التصنيع الحربى.

واكد مصدر دبلوماسي موثوق أن اللقاءات هدفت إلى فتح قنوات من التواصل المباشر بين الوزراء والسفراء، والتي تصب فى تفعيل الدور الدبلوماسي، وتزويدهم ببرنامج الحكومة الانتقالية، وطرح السياسات والأولويات، وسياسة الدولة فى مجالات التعاون المختلفة،وكيفية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان والدول الصديقة.

وقد أعقبت اللقاءات الجماعية لقاءات فردية بين بعض الوزراء والسفراء فى الدول ذات الخصوصية حول بعض الموضوعات المشتركة، إذ اجتمع سفير السودان لدى القاهرة محمد الياس، وسفير السودان لدى إثيوبيا جمال الشيخ بالسيد وزير الري والموارد المائية؛ بهدف الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص مباحثات سد النهضة، كما اجتمع

سفير السودان لدى الكويت عبد المنعم محمد الأمين وسفير السودان لدى المملكة العربية السعودية عادل بشير، و

وسفير السودان بدولة قطر عبد الرحيم صديق بالأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.