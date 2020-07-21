نموذجان لنهب ثروة افريقيا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرون هم الساعون بشكل منظم لنهب ثروات افريقيا وسرقة خيراتها ويعملون ليل نهار لهذا الهدف الشرير دون ان ينتفض بوجههم الافارقة ويطردوا هؤلاء اللصوص الذين استفادوا من خياتة بعض بنى الوطن لاهلهم ووضعهم ايديهم فى ايدى هؤلاء اللصوص الذين يدفعهم الطمع فى موارد البلد الى الاجتهاد فى سرقتها وافقار اهلها ، ونقف اليوم مع اثنين هذه النماذج الشريرة التى ظلت تسرق موارد وخيرات أفريقيا .

النموذج الاول ما أقدم عليه احد اللصوص فى الكنغو عبر التقرب من الطبقة الحاكمة فى هذا الى سرقة مليارات الدولارات من هذا البلد الذى يعانى شعبه الفقر والحرمان .

انه مغامر إسرائيلي اسمه دان غيرترلر وقد عمد منذ التسعينيات إلى التقرب من نافذين في الكونغو وتحت ستار العمل الانسانى ودعم صندوق معالجة اثار الحرب وايقافها ولج الى ما يريد فهو قد اعلن فى البداية تبرعه لهذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار ، وكان يخطط للوصول الى احتكار الاستثمار فى الماس وبالفعل تمت مكافأته على تبرعه لصندوق معالجة اثار الحرب بمنحه احتكار شراء كل الماس فى الكونغو ، وبذا اصبح الرجل من المليارديرات وهو يحتكر تجارة هذه السلعة الغالية ويحرم الشعب صاحب هذه الثروة من الاستفادة الفعلية منها، ولنا ان نتصور مدى الغرم الذى وقع على شعب الكنغو اذا عرفنا ان صناعة وتعدين الماس قد درت فى الفترة بين عامي 2007 و2012 مبلغ 41 مليار دولار، ولم يزد نصيب الكونغو من هذا كله على نسبة 2.5 في المئة فقط لا غير، هي التي وجدت طريقها – على استحياء في تصورنا- إلى بنود الميزانية الضئيلة للبلد الأفريقي المذكور.

نموذج آخر من سرقة موارد القارة الافريقية لابد ان نتوقف عنده ملياً ، وهو شخصية يكاد صاحبها يقوم على أمر شبكة واسعة وخطيرة تعمل على استغلال ثروات أفريقيا عبر العديد من أقطارها ، انه رجل الأعمال الصيني سام با الموصوف بأنه شخصية متعددة من حيث الاسم والماضي .

أنشأ هذا المستثمر الصينى مؤسسة تحيطها ظلال الشبهة في هونغ كونغ ، ولكنه أفلح في استغلال علاقاته مع أركان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين كي يبرم صفقات بالغة التعقيد في أنغولا والكونغو وغينيا وسيراليون وزمبابوي.

انهما نموذجان لنهب ثروات القارة الافريقية والتآمر على اهلها ولو اردنا ذكر نماذج اضافية لفعلنا لكن فى ماذكرناه كفاية لعل شعوب هذه القارة تصحو من غفوتها وتوقف اللصوص من سرقة خيرات هذه القارة الواعدة.