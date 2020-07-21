الله الله في امن الناس يا حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اكثر من مرة كتبنا عن التفلت الذي تمارسه بعض الجماعات الفوضوية الاجرامية والعجز الحكومي والفشل المستمر فى وضع حد لاجرام هذه العصابات التى تعرف بالنيقرز ، وهى الظاهرة الدخيلة اصلا على البلد بشكل

عام وعلى قلب المدن ومركزها بوجه خاص ، ومع التحذيرات المستمرة والنداءات المتكررة من عديد الجهات للحكومة ان تضرب بيد من حديد على هذه العصابات وتنهى فوضى يحرص هؤلاء المجرمون على نشرها وتعميمها فى كثير من المناطق ولكن بكل اسف تظل كل مرة تتجدد جرائم هذه العصابات والتهديد الكبير الذى ظلت تمثله من منطقة لاخرى ومن زمان لاخر ، والحكومة ممثلة فى الشرطة ووزارة الداخلية لم تفعل شيئا ذى بال يحمى الناس من هذه المخاطر التى باتت تحدق بهم ، ولاندرى ما السبب الذى يحعل الشرطة تعجز عن قطع شأفة هذه العصابات من الاساس وتجعل من البلد وخاصة مراكز المدن امنة مطمئنة ، ومع ان هذا الامر – توفير الامان – يلزم ان يكون واجب الحكومة الاساسى وان تبسط الامن فى كل البلد لكن الناس الان ينتظرون منها الحد الادنى وهو ان توفر الامن فى اماكن تجمع الناس واسواقهم وتحركاتهم لكن بكل اسف هذا ما لم يحدث ، فبعد ان عاثت هذه العصابات المجرمة فسادا فى الاطراف وهددت الناس وشكلت خطرا على ممتلكاتهم وحياتهم ، بعد ذلك ومع العجز الحكومى المستمر عن وضع حد للجريمة المنظمة التى ترتكبها هذه العصابات المتفلتة فان هؤلاء المجرمين وجدوا الطريق سالكة لهم ليتقدموا كل فترة نحو الداخل ، وباتوا بعد كل فترة يسجلون حضورا ويرتكبون جريمة فى منطقة من المناطق ، اذ رايناهم بداية فى اطراف امبدة واقاصى الكلاكلات

ومايو ثم تقدموا قليلا الى الداخل وظلوا كل فترة يتقدمون نحو الداخل حتى فوجئ بهم الكثيرون يصلون الى قلب الخرطوم ويسرقون عمارة السلام ، ثم شوهدوا فى برى يعتدون على الناس بالقرب من مستشفى رويال كير ، ولم تفلح كل نداءات المواطنين فى جعل الحكومة تنهى هذه الظاهرة الخطرة .

ونحن نقول هذا ونشعر بالاسف لما نقول اذ ان واجب الحكومة ان تحمى الاطراف والمركز على حد سواء لكننا نشعر بالخوف على الاطراف اذ ان هؤلاء المجرمين طالما قد وصلوا المركز ومارسوا اجرامهم على مسمع ومراى من الناس فكيف ياترى حال اهلنا فى الاطراف ؟ انهم حتما يعانون اشد المعاناة ،

وهذه العصابات لاتتردد فى ارتكاب اى جريمة ، وليس لديها ما يمنعها من ان تقتل كل من يعترض طريقها ، او تظن انه يمثل عائقا لها دون تمكنها من السرقة واشاعة الفوضى ، وكثيرا ما سرقوا وحتى نهبوا الاماكن التجارية والافراد لكنهم اصبحوا يقتلون جهارا نهارا اذ مارسوا القتل اكثر من مرة نذكر منها حادثة مقتل الشاب الخلوق فى سوق الفتح شمال الثورات بامدرمان وذلك وسط السوق جهارا نهارا دون ان تمكن اى جهة من التصدى لهم قبل الجريمة اوالقبض عليهم بعدها ، وبعد جريمتهم الشنيعة فى امدرمان قبل اشهر قليلة – مدينة الفتح – هاهم يكررونها فى شرق النيل هذه المرة ويقتلون ثلاثة من شباب حى النصر وقد مارسوا اجرامهم فى هذه المنطقة الوادعة الهادئة ، والان مفتوح فيهم بلاغات بقسم الجريف شرق بتهم القتل والاعتصاب والسرقة ، مواطنو حى النصر وبالذات سكان

مربع 62 يشتكون باستمرار من الأحداث المتكررة من النيقرز، وقال مواطنون (بحسب صحيفة السوداني) إن مثل هذه الأحداث ظلت تتكرر مع انتشار ظاهرة السرقات المسلحة والسطو والهجوم والنهب في منتصف الطرق وأحياناً في أماكن الزحام.

الله الله فى امن الناس واطمئنانهم يادكتور حمدوك فانت المسؤول اولا وقبل الاخرين عن حفظ الدماء والممتلكات .