الجبهة الثورية تطالب بتطبيق أعلى المعايير لاختيار والي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طلب المجلس القيادي للجبهة الثورية ، من قادة التنظيم التحالفي دعمه لتعيين ولاة مدنيين مؤقتين، واكمال التعديل الوزاري إلى حين الوصول الى اتفاق السلام، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين الولاة بمقتضى اتفاق السلام .

ونقل خطاب بعثه رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس الى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء “موافقة التنظيم المشروطة على تعيين ولاة مؤقتين لحين التوصل الى اتفاق سلام شامل”.

ودعا الخطاب الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” الى الأخذ في الاعتبار عند اختيار الولاة عدم تصدير شخصيات من المركز إلى الأقاليم، وأن يكون المختار من ذوي النزاهة والكفاءة والقدرات العلمية والإدارية لتولي المنصب، كما حث على تحري الدقة وتطبيق أعلى المعايير في اختيار والي وﻻية الخرطوم، باعتبارها مرآة لكل السودان، ورمز للوحدة الوطنية، وألا يكون المختار للولاية في هذه المرحلة الدقيقة ذا لون حزبي صارخ.

وطلبت الجبهة الثورية كذلك بمراعاة تمثيل النساء بصورة عادلة ومنصفة، والتمتع بالحساسية الكافية تجاه الولايات التي تشهد النزاعات والحروب والانقسامات الاجتماعية. وحذر رئيس الجبهة الثورية من أن أي اختيارات خاطئة للولاة لا سيما في الولايات والمناطق المتأثرة بالحرب، ستضر بعملية السلام، وتدعم أصوات القوى الرافضة له.

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