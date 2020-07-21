خبراء: لقاء حميدتي بقيادات الشرق يؤكد حرص الرجل على تحقيق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعكس لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض بوفد قبائل وعموديات قبائل البجا والأحزاب السياسية بشرق السودان حرص القائد دقلو وتأكيده على تحقيق إتفاق سلام شامل ونهائي يلبى تطلعات جميع السودانيين وخاصة مكونات شرق السودان. ويعاني شرق السودان من صراعات قبلية وعرقية بين عدد من مكوناته كانت لها انعكاساتها على الاستقرار الأمر الذي أدى إلى تدخلات المركز وخاصة الدعم السريع حيث كان لهذه الخلافات تأثيرها السالب على مسار شرق السودان التفاوضي مع الحكومة َووفد الجبهة الثورية. ووصف المحلل السياسي المهندس محمود تيراب لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض بوفد قبائل وعموديات قبائل البجا والاحزاب السياسية بشرق السودان بأنه تأكيد على حرص النائب الأول القائد حميدتي على تحقيق اتفاق سلام شامل ونهائي يلبي تطلعات جميع السودانيين وخاصة مكونات شرق السودان. وقال إن مخرجات اللجنة التي تكونت بموجب هذا اللقاء من شأنها أن تسهم في دفع جهود العملية السلمية بمنبر جوبا التفاوضي وامتدح جهود القائد حميدتي وحرصه على تحقيق السلام العادل والشامل. وراي ان مسعى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد التفاوض لتصفير عداد المشاكل بشرق السودان تسهم في خلق سلام مستدام وشامل وعادل. واشار إلى أهمية دور الادارات الاهلية في تعزيز التسوية السلمية لافتاً إلى أن القائد دقلو هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان ويقود ملف التفاوض الأمر الذي يشكل دافع قوي لمكونات شرق السودان للاتفاق على تسوية خلافاتهم وتركها جانبا والالتفاف حول مستقبلهم.