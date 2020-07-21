وزير الخارجية يبحث تفعيل عمل الوكالات الأممية في البلاد

التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة امتدح وزير الخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل الجهود التي يضطلع بها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة تجاه البلاد في مختلف المجالات . Advertisements وبحث الوزير لدى لقائه بمقر الوزارة بالخرطوم أمس، بمنسقية الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان قوي يوب سون بحسب صحيفة السوداني ، بحث أنشطة ومهام مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ودوره في تفعيل عمل الوكالات الأممية العاملة في البلاد فيما يلي تقديم المساعدات لتلبية الاحتياجات بالسودان لمساعدة المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية وكذلك الأوضاع الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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