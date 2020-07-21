الكاردينال يحدد مصير المدافع “أطهر” مع الهلال

التاريخ: 21-يوليو-2020
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أعلن رئيس نادي الهلال العاصمي أشرف سيد أحمد الكاردينال عن جلسة حاسمة مع المدافع اليمين لفريق كرة القدم، أطهر الطاهر، خلال ثماني وأربعين ساعة، لمناقشة مشروع تجديد تعاقده لولاية جديدة.
وكان الطرفان قد عقدا جلسة مفاوضات أولى قبل نحو شهر تقريباً، بحثت إمكانية تجديد العقود بين النادي واللاعب، ووفق تصريحات رئيس النادي (السبت) الماضي لفضائية الهلال، فإن اللاعب طلب مبلغ 350 ألف دولار للموسم الواحد، وهو ما يراه الكاردينال مبالغ فيه، ولا يمكن توفيره بحسب صحيفة آخر لحظة، وإذا ما أصر عليه أطهر، فعليه قبول أي عرض من ناد آخر من بين العروض المقدمة إليه من أندية خارجية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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