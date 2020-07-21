المريخ تائه بين بوشار وشخارم..!!

التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة فتح رئيس نادي المريخ العاصمي السوداني آدم سوداكال خطوط التفاوض مع المدرب التونسي جمال شخارم، والفرنسي جيرار بوشار، لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الأحمر. Advertisements من ناحيته طلب شخارم مهلة من أجل التفكير قبل الرد على العرض الرسمي الذي دفع به سوداكال، فيما لم يبد بوشار حماساً لتدريب الزعيم السوداني بحسب صحيفة آخر لحظة، في مكالمته الهاتفية مع مدرب الأحمال الألماني مويير، الذي تربطه علاقة صداقة وعمل مع الألماني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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