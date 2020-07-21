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والي جنوب دارفور يتسلم تقرير أحداث الفلاتة والرزيقات

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والي جنوب دارفور يتسلم تقرير أحداث الفلاتة والرزيقات

 

تسلم والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود التقرير النهائي للتحقيق في أحداث تلس الأخيرة بين الرزيقات والفلاتة، سلمه له وكيل النيابه رئيس لجنة التحقيق مولانا بشير ياسين السنوسي.

 

وثمن الوالي جهود اللجنة في التوصل للنتائج النهائية في الأحداث، مشيراً إلى الاهتمام والدور المتعاظم الذي قام به قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو في معالجة الأزمة بين الأطراف والتوصل إلى إبرام وثيقة العهد ووقف العدائيات بين الطرفين مؤخرا.ً

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وإستعرض مولانا بشير ياسين السنوسي وكيل النيابة رئيس لجنة التحقيق بحسب (سونا)، حيثيات عمل اللجنة منذ تكوينها وأداء القسم حتى توصلت إلى التقرير النهائي في أحداث تلس الأخيرة بين الفلاته والرزيقات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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