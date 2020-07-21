عضو لجنة إزالة التمكين: السودان كان منارة أفريقيا وأصبح في ذيل القائمة

التاريخ: 21-يوليو-2020
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قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع إن طموحات وأحلام الشعب السوداني لا تحدوها حدود، وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي في (تويتر)، إن السودان كان منارة أفريقيا فأصبحنا في ذيل القائمة بفضل إدمان الفشل، وورثنا من الانجليز خدمة مدنية وسكك حديد ومشروع الجزيرة.
وأضاف مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، سرق المتأسلمون المال والدين والأخلاق، وتابع: الصفر رقم وذلك لا يعني الفشل خاصة بعد عودة السودان إلى العالم في مؤتمر أصدقاء السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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