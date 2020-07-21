تفاصيل جديدة في مجلس تطبيع الازرق ..أحد مرشحي الرئاسة بنادي الهلال يرفض خلافة الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفض الفريق ميرغني ادريس الطلب الذي قدم له من اجل تولي منصب الرئاسة في نادي الهلال بعد ان قرر الرئيس الحالي اشرف الكاردينال مغادرة المنصب الذي شغل لست سنوات وقال مصادر عالية الثقة لـ (سودانا فوق) ان ادريس علل رفضه

بظروفه العملية حيث يتولي منصب المدير العام لكل الصناعات الدفاعية في السودان وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة ان اسم عبد الرحمن سر الختم اقترب من تولي المنصب بعد رفض ادريس وقال اتحاد الكرة ان سيكون مجبرا علي تكوين لجنة تطبيع

للنادي الازرق مهامها هي تنظيم جمعية لإجازة نظام أساسي جديد، معتمد من اللجنة القانونية بالاتحاد، وتكوين لجنتي انتخاب واستئناف، وفتح باب عضوية لجمعية عمومية انتخابية، وتحديد تاريخ لانعقاد الجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد”.