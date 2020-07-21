حادث مروري بشع بكبري الفتيحاب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب حادث مروري بانفصال مقطورة عن شاحنة تحمل جوالات سمسم وسقوط حمولتها علي مركبتين واتلافهما وخلق ازدحام مروري بجسر الفتيحاب ونجاة عدد6من الركاب .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية هذا الحادث تعود الي محاولة سائق شاحنة محملة بجوالات سمسم من عبور جسر الفتيحاب عند الساعة الثامنة والربع ومساره من الشرق الي الغرب متجها من الخرطوم قاصدا ام درمان وعند قمة الجسر فقد السيطرة علي المركبة وانفصلت المقطورة عن الشاحنة وتدحرجت بصورة مفاجئة وتمكن بعض مستخدمي الطريق من تفاديها والنجاة وهوت بحمولتها علي مركبتين صالون كان بهما عدد3ركاب بكل مركبة وتمكنوا من المغادرة قبل سقوط الحمولة عليهم وتعرضت المركبات جميعها لتلف كبير وتسببت المقطورة في قفل مسار الخرطوم ام درمان امام حركة السير واثر ذلك باشرت شرطة المرور في التعامل مع الحادث وتفريغ حمولة الشاحنة وجمع حمولة المقطورة المبعثرة علي الاسفلت وسحب كل المركبات من اعلي الجسر وتنظيم حركة السير وانسيابه واتخاذ إجراءات بلاغ بدائرة الإختصاص. المادة السابقة تعرّف ماذا قال اللاعب (اطهر الطاهر) معلقا علي حديث الكاردينال في قناة الهلال المقالة القادمة تفاصيل جديدة في مجلس تطبيع الازرق ..أحد مرشحي الرئاسة بنادي الهلال يرفض خلافة الكاردينال

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