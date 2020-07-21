شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الرواق الايمن بفريق الهلال اطهر الطاهر التعليق علي حديث رئيس النادي اشرف الكاردينال وكان الكاردينال قد قال في حديثه لقناة النادي السبت الماضي ان اطهر طلب مبلغ 350 الف دولار مقابل تجديد عقده مع الازرق واعتبر الكاردينال ان المبلغ كبير وانه لن يوافق علي تجديد عقد لاعبيه بهذه القيمة وفضل اطهر الصمت رافضا التعليق بالنفي او الاثبات الي ذلك سرت انباء عن اتجاه الطرفين الكاردينال واطهر لعقد جلسة تفاوض جديدة ورجحت الانباء ان اللاعب اطهر اظهر تنازل عن المبلغ حتي يجدد عقده مع الازرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف ماذا قال اللاعب (اطهر الطاهر) معلقا علي حديث الكاردينال في قناة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.