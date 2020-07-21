لكن لمتين!؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] المتأمل وغير المتأمل والغافل.

] كلهم عارفين معاناة المواطن وصلت وين.

] ندرك جيداً صعوبة المرحلة.

] ولكن لن نقبل بشماعة الكيزان فعلوا والكيزان ماتركوا فيها شئ.

] اساساً حكومتنا الحالية بشقيها المدني والعسكري لها واجبات في مقدمتها رفع الحمل عن كاهل المواطن ولو نسبياً.

] كما نقدر جهود حمدوك التي تهدف إلى إعادة وجودنا ضمن المجتمع المدني العالمي المحترم.

] لأن ذلك يفتح لنا آفاقاً أرحب ويضمن لنا عيشاً كريماً. لكن كمان العيش اللئيم الذي يسيطر علينا الآن.

] سيفقدنا فرصتنا بالاستمتاع حتى ببعض العيش الكريم الذي ننشده.

] قصة المعاناة الحياتية مادايرة فهامه.

] ولاتحتاج لبروفيسورات للإقتناع بها كواقع.

] ولاتحتاج عصا موسى للحل.

] تحتاج فقط لقليل من الإهتمام الحكومي والاحترام لقضايا الناس.

] وحتى البعض بدأ يدب اليأس في مخيلته بعد أن استبشر خيراً في العهد الجديد.

] ولكن لمابقيت نفس الوجوه تدير شأن الناس في المستويات الوسيطة.

] ولما ظلت مشكلات الحياة هي نفسها مشكلات الحياة اليومية بل أفظع.

] ولأن طعم الحرية النبيل يفقد حلاوته لضغوط الحياة عند بعضنا.

] ولأن معنى الحرية النبيل يفقد معناه عند شعب أحد أهم أمثال التربية عنده.

] شبعو حتى تطبعو.

] فكيف لنا أو بالأحرى لكم أن تطبعونا على الحرية وتربونا على القانون وترضعونا الديمقراطية واحترام الآخر ورأيه.

] ونحن نمارس الجوع العفيف؟.

] والجوع العفيف ممكن يبقى جوع ما عذري.

] فالحب العذري يمكن أن يفقد ذلك المعنى العفيف إذا في(لحم ) انكشف.

] والشعب بجوعه العذري ينكشف أمامه اللحم بألوانه المختلفة.

] يبقى لو الشعب ضعف في(لحم)

حاينختف.. وتلقانا ياحمدوك.

] تلقى شعبك جاري في الشوارع خاتف.

] والجري للقناعة بالحرام.

] فالحيوان يعرف الحلال ويعرف الحرام.

] الكديسة ياحمدوك.

] كديسة البيت العادية دي.

] بتعرف الحلال وبتعرف الحرام.

] لو أديتها لحمة بتأكلها جمبك تحت كرعينك.

] ولو ختفتها بتجري بيها.

] فياعزيزي حمدوك قنا شر الجري بالقوت المختوف. والقصة دي ماصعبة.

] ماتنتجه مصانع الدولة يمكن بقليل من التسهيلات يبقى بتسعيرة ملزمة.

] أفتكر الصناعة عندها وزير.

] ووزير الصناعة عضو في مجلس الوزراء.

] وبالتنسيق لتطبيق الخطط كلو شئ ببقى.

] وكذا الزراعة.

] وكل ذلك يحتاج لرقابة(مفقودة وغايبة). بس ماصعبة

] الاسعار تطير السما عشان الكيزان.

] الجاز ينعدم عشان الكيزان.

] العيشة تبقى مستحيلة عشان الكيزان.

] الموية تقطع عشان الكيزان.

] الكهربا تنعدم عشان الكيزان.

] ده كلو عارفنو. لكن نحنا شلنا الكيزان لشنو؟.

] ليستمر الفشل مثلاً؟.

] زمان ياحمدوك الناس بتظبط ساعاتها على القطر. ولما الكيزان كتلوا القطر وكتلوا الزمن وجروا الساعة.

] تلتين سنة ماقادرين نظبط ساعاتنا.

] اليومين دي بقينا نظبط ساعاتنا.

] عارف علي شنو بنظبطها يا الحبيب حمدوك؟. ] على زمن قطع الكهربا.

] بتقطع في مواعيدها بالضبط.

] الشئ الوحيد المظبوط في البلد دي هو وقت قطع الكهرباء.

] حمدوك. . نقدر الجهود.

] لكن يا الحبيب قلنا الروب في زمن وصل رطل اللبن فيه لخمسين الف جنيه.

] تخيل كان الشعب بشرب اللبن بالبقرة.

] ثم بقى يشربو بالكورة.

] ومشى الشعب في العد التنازلي وشرب اللبن بالكباية.

] ثم بالشاي المغربية.

] ولما الكيزان لحسوا المغربية بي لبنها.

] أصبح اللبن حراماً وقتها.

] الآن اللبن لمن استطاع إليه سبيلا ياحمدوك.

] وعلاج للعامه عند المرض الشديد.

] يعني لو الدكتور كتب لينا حقن لبن تلاتة سيسي بالوريد بنصدقوا.

] وبنقول عنو دكتور شاطر لكن دواهو غالي.

] اسي زي مشكلة اللبن دي.

] هل يجوز لمصانع منتجات الألبان أن تدخل سوق اللبن كمشتري منافس للمواطن ؟.

] وهل يقوم بعضها بذلك فعلاً؟.

] وهل ماتقدمه تلك المصانع من أعلاف محتكرة لها(الردة) ومن رعاية بيطرية(لا تقوم بها الحيكومة) يشكل إغراءًا لأصحاب الأبقار وضغوطاً تجبرهم على البيع للذين لايفرق معهم شئ لأنهم يسعرون منتجاتهم التي يحتكرونها على كيفهم وجوووة عين الحيكومة؟.

] آلله يسألكم يا الحبيب حمدوك مواضيع زي دي قاعده تتناقش في إجتماعات مجلس الوزراء؟.

] وزراء الحكومة المدنية التي زفتها حناجر الثوار ودماء الشهداء.

] قليل من الاحساس بالناس وقليل من احترامهم وتقديرهم وقليل من الرقابة الصارمة.

] يمكن أن يزودنا بالصبر على بناء وطن لانتتردد في التضحيات من أجله.

] الحبيب حمدوك.

] بمناسبة الرقابة.

] الرقابة دي بوحدة معينة وقوانين رادعة.

] كانت أولى من تعديلات الوزارة المعنية الطلعت بيها لينا .

] فمنو السكران وماذا يكون وضعه.

] ليس بالقضايا الملحة بقدرما بكم الزيت. وماذا يكون وضع المخالف للتسعيرة.

] وبمناسبة التعديلات.

] طبعاً لم تتناول مايدور في كثير من الاسافير.

] ولكنها جيدة.

] فمثلاً قصة رجال ونساء ونساء ورجال أو إمراة ورجل أو رجل وإمرأة يلقوهم في مكان يحتمل أو يرجح أن يقوموا بأفعال كذا يعتبروا قد خالفوا….الخ.

] طبعاً المادة القديمة هدمت كل أركان القانون في العالم والشرائع السماوية .

] فقواعد الإثبات في الأمور الجنائية قانوناً وشرعاً لاتعترف بالاحتمالات والترجيح.

] ولكنها تقوم على إثباتات فوق مرحلة الشك المعقول.

] أرجحية البينة دي في المسائل المدنية فقط.

] ولكن مادة صاغها الكيزان لتصفية. الحسابات مع من يخالف مزاجهم.

] لكن برضو هذا ليس مبرراً لإجرائها حالياً ونحن نحتاج لقوانين ولوائح وأوامر محلية تضبط السوق وتروق نفس المواطن.

] حمدوك .. ثقتنا لسة كبيرة.

] بس شعبك شبعو حتى تطبعو.

] المهم .. الكورة في العالم كلو بدت.

] بس كورتنا هي المتخلفة الوحيدة عن الركب.

] لكن بصراحة.

] كلام كردنة في لقائه الأخير كان محاضرة ليس الغرض منها لحن الكلام وتنميق الكلمات بقدرما كانت الواقعية فيه والحلول تشكلان خارطة طريق لإدارة الأندية في البلد دي.

] بالتأكيد سنعود لهذا الأمر كان قدرنا نصمد في حياة ضرورياتها أصبحت بذخ.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] اها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم.

] والينا. ] برغم الحاصل لينا .

] موش حانموت الله يخلينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال سمك لبن تمرهندي اسماء لها إيقاع.

وإلى لقاء

سلك