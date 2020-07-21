اجتماع المسابقات ومصير الدوري.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* تعقد لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني ظهر اليوم اجتماعا مهما وذلك لوضع التصور النهائي لاستكمال بقية مباريات الممتاز

* وضح تماما من خلال التسريبات والتداول في وسائط التواصل الاجتماعي بأن اللجنة قد آمنت واجمعت علي فكرة ومقترح التجميع في الخرطوم

* أضاعت اللجنة زمنا كثيرا من وقتها ووقت الفرق في صراعات واجتماعات وفي الاخر رجعت للمحطة والأقتراح الاول الذي قدمه المهندس حميدتي

* بعد أن حدد الكاف منتصف أكتوبر موعدا لتسمية الفرق التي تشارك في بطولاته فلا نري داعي لضغط الفرق في المباريات

* الاتحاد منح الأندية وقتا كافيا للإعداد والاستعداد ونرجو أن لا نسمع أصواتا رافضة لطريقة استكمال المنافسة لان الظروف الاستثنائية فرضت هذا الواقع

* وأي فريق غير مؤهل وجدير بالبقاء في الممتاز الا يتحجج باعذار واهية والطائرة التونسية في انتظار أن تقل المغادرين إلي الوسيط

* وحتي هذه اللحظة لم تبداء بعض الفرق أعدادها ونخشي أن يؤثر هذا التأخير علي الاعبين

* رغم الجهد الكبير الذي بذلته لجنة المنتخبات الوطنية في تجميع الاعبين وإجراء الكشف الطبي لهم لفيروس كورونا كان يفترض ان تشدد اللجنة علي قفل المعسكر وعدم السماح الاعبين بمغادرته منعا للاختلاط مرة اخري

* لكن وضح أن الاعب السوداني لا يكترث كثيرا بالارشادات والتوجيهات وشوهد عددا كبيرا منهم يصولون ويجولون في مباريات الأحياء

* اذا لم تشدد لجنة المنتخبات علي المعسكر فلا داعي لصرف ملايين الجنيهات في الفاضي

اتجاهات اخيرة

* اندية الخرطوم في فتيل

* ومن مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة بالولاية أكد أن هناك لجان تفتيش لمراجعة استثمارات الأندية بكافة الدرجات بعد ورود عديد الشكاوي للوزارة

* وضربة البداية ستكون بنادي الهلال ونادي الشاطئ الامدرماني الذي كثر الحديث في موضوع استثماراته

* لأول مرة اكتشف بأن نادي الشاطئ لديه استثمارات مما اغري البعض لتقديم الشكاوي للوزارة بضرورة مراجعتها

* وهي فرصة للقائمين علي امر المجلس ولجنة الاستثمار لإبراء ذمتهم من تهم الفساد والتلاعب