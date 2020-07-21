إتحاد الكرة يكشف وضع الهلال بعد الكاردينال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف محمد جلال، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، ورئيس اللجنة القانونية، اليوم الاثنين، الوضعية الإدارية للهلال، في حال قطع رئيسه أشرف الكاردينال، علاقته نهائيا بالنادي، حسب ما هو محدد يوم 27 يوليو/تموز الجاري.

وقال جلال، خلال تصريحات “: “أولا نحن نراقب الوضع الإداري في الهلال عن كثب، وندرك جيدا أن فترة مجلس إدارته الحالي، ستنتهي خلال أيام، ولدينا المسوغ القانوني للتعامل مع تطورات الوضع بالنادي”.وأضاف: “لتقريب المفاهيم، أقول إننا قبل عدة أشهر أصدرنا منشورا، باستمرار كل مجالس إدارات أندية الممتاز، والاتحادات المحلية المنتهية فترة عملها، إلى أن تسمح السلطات الصحية بعودة التجمعات، بعد انجلاء جائحة فيروس كورونا.. وما زال المنشور ساري المفعول”.

وواصل: “حالة الهلال اختلفت بقرار رئيس مجلس إدارته، عدم الرغبة في الاستمرار، وبالتالي فتح الخيارات أمام اللجنة القانونية لتجنب الفراغ الإداري، الذي قد يحدث”.

وأردف: “في الظروف العادية، كان من ضمن الخيارات لأي مؤسسة كرة قدم انتهت فترة عمل مجلسها، ولم تعقد جمعية عمومية لتعديل النظام الأساسي القديم، أن يتم تكوين لجنة تطبيع لها لمدة شهرين، للقيام بمهام محددة”.

واستكمل جلال: “مهام لجنة التطبيع بنادي الدوري الممتاز، أو الاتحاد المحلي، هي تنظيم جمعية لإجازة نظام أساسي جديد، معتمد من اللجنة القانونية بالاتحاد، وتكوين لجنتي انتخاب واستئناف، وفتح باب عضوية لجمعية عمومية انتخابية، وتحديد تاريخ لانعقاد الجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد”.

وحول علاقة الهلال إداريا باتحاد الكرة، ومفوضية الرياضة بولاية الخرطوم، أجاب: “المفوضية لا دخل لها ولا علاقة بنادي الهلال، فنحن سمحنا بسنة لتوفيق وتطبيع الأندية والاتحادات المحلية، عن طريق المفوضية.. بعد ذلك تصبح هذه المؤسسات والأندية تابعة إداريا للاتحاد السوداني”.