بهدوء مع حوار توني بلير (2) ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

أي وطن هذا الذي حاكمه مراهن وأهله رهائن

أي وطن هذا الذي سمائه مراصد وأرضه كمائن

أي وطن هذا الذي هواؤه الآهات والضغائن

كلب والينا المعظم عضّني اليوم ومات،

فدعاني حارس الأمن لِاُعدَم عندما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم.

الكابوسُ أمامي قائم

قُمْ من نومكَ لستُ بنائم.

و.. توني بلير يعلن على رؤس الاشهاد ووسط كبار الصحافة الرياضة انه مدد عقد قناة الهلال لعشر سنوات اخرى تنتهي في 2029 ، بل وقام بتقييم القناة بـ(800) الف دولار ، أي انه اراد ان يرسل رسالة واضحة في بريد كل من يرغب في حكم الهلال عليك ان تجهز الان هذا المبلغ ان اردت القناة تكون ناطقة باسم الهلال .

ذهبت 70% للخديوي عبر شركاته ، و30% للهلال من قيمة الارباح أي ان الهلال لا يملك من الاصول شئيان.

لا ادرى من اصدر هذا القرار ؟ ومن وقع عليه ؟ يمكننا ان نقول هي جرائم ارتكبت في حق الهلال ، نعود ونقول ان وضع الخديوي كرئيس ويمنح هذا الحق لشركاته التي يديرها تاتي ضمن (اللعب المالي) كما اسماه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفيفا كما نعلم تمنع منعا باتا استقلال المناصب في الاندية والاتحادات لتحقيق الارباح ، وتخصيص 70% حصة لك من القناة يعد فسادا يحاكم عليه القانون .

من الخطاب المنشور او فنسميه العقد الذي تم عرضه عبر القناة عشية لقاء(توني بلير) وضح ان من وقع على العقد هو سيف الدين ابوكلابيش مدير مكاتب الخديوي في دول افريقية ،وبالطبع هو عضو بمجلس الهلال أي بمعني ان مدير مكتب الخديوي ، عضو المجلس هو من اناب عن الهلال في التوقيع وليس الامين العام ولا امين الخزينة ولا نائب الرئيس المنتخبين ، اتدرون لماذا لان ثلاثتهم لا يباشرون مهاهم ، فنائب الرئيس مبعد بامر الرئيس ، والامين العام قدم استقالته ، وامين المال مافاضي بحسب عمله في قيادة القوات البرية ، وبالتالي فان أي طعن من أي عضو من اعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال سيعيد القناة للهلال رغم انف الخديوي .

نعود لامر اللاعب محمد عبدالرحمن ، فالرجل لم يكن صادقا فيما قال وذكر ، فمحمد عبدالرحمن تعرض لابشع عمليات الأستهداف المنظم ، لانهاء مسيرته ، واذكر تصريحا لمحمد عبدالرحمن قال فيه ان الخديوي بنفسه تحدث الي الروماني بلاتشي المدير الفني للهلال بان لا يشركه حتى في التدريبات ناهيك عن المباريات ، واضاف : بلاتشي طلب مني حلحلة مشاكلي مع رئيس النادي ، ثم اصدرت الامانة العامة لنادي الهلال بيانا اكدت فيه ان اللاعب محمد عبدالرحمن مصاب اصابة (مزمنة ) تمنعه ممارسة كرة القدم من جديد حتى تقطع عليه الطريق من التسجيل لاي ناد اخر ، فكان ان رد محمد عبدالرحمن عمليا على تلك الاتهامات الكذوبة وهو بشعار المريخ متصدرا روليت الهدافين ، هذا هو محمد عبدالرحمن الذي قال فيه رئيس الهلال ان الفنيين بالنادي طلبو منه ان لا يعيد قيده للهلال ، وان كان الرجل صادقا فيما قال كان عليه ان يسمى الفنيين الذين طالبوه بصرف النظر عن قيده ، لكنه لم يفعل ، ولن يفعل .

اخيرا .. اخيرا ..!

وكان ان رفض الرجل الحديث عن كباتن الهلال الذين تمت تصفيتهم تصفية ممنهجة ، تضاربت الاقوال حولهم ، في بداية الامر عندما لم يعيدوا قيد الثلاثي المعز محجوب وعمر بخيت ومهند الطاهر اشاعوا الي ان المجلس يرغب في تقليل متوسط اعمار نجوم الفريق وبالطبع فان الحقيقة غير ذلك تماما لان بالهلال وقتها لاعبين كبار في السن ولم يتم شطبهم ، اتدرون لماذا ؟ لان هولاء اللاعبين الذين لم تتم تصفيتهم لم يكونوا مصدر قلق للمجلس أي انهم لا يطالبون بحقوق اللاعبين ، لان أي لاعب يطالب بحقوق زملائه اللاعبين يتعبرونه مصدر قلق بالنسبة لهم ، هم يرغبون في لاعبين (صامتون) لذا تمت تصفيتهم .

اما بالنسبة لسيف مساوي وكاريكا وبشة فالامر عندهم مختلف خاصة بشة لانه لديه مشاكل متعددة مع الالة الاعلامية للخديوي فكانت التصفية حاضرة ، قدم خطاب اعتزاله ، اقنعه احد اعضاء المجلس بسحب الخطاب ، وافق بشة ، لكن الخديوي طالبه بالاعتزار ، رفض اللاعب فكان ان تم شطبه دون مراعاة انه هو قائد الفريق ، وما حدث لبشة حدث لمساوي وكان سيحدث لبوي والشغيل لو استمر الرجل في منصبه .

اخيرا جدا ..!

وتحدث الرجل عن العضوية ، وافصح عن ان تنظيمه يملك (3800) عضو ، وبعيدا عن قلتهم او كثرتهم يبقى السؤال حاضرا كيف نال هذا العدد العضوية وهي مغلقة ؟ اما حديثه عن ان ابواب العضوية كانت مشرعة لطالبيها فهو حديث للاستهلاك ولا يمت للحقيقة بصلة

نواصل غدا في بقية تناقضات الرجل في ذاك الحوار .

اذهبوا فانتم الطلقاء