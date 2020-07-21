سياسات جديدة لتطوير التعدين بغرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ترأس المهندس عوض الله محمد كرشوم المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب كردفان اجتماع المجلس الاعلي لتنسيق التعدين بالولاية وذلك بحضور الاستاذ احمد ادم الضو الامين العام للحكومة والمهندس ادريس سليمان حسين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية والمحليات ذات النشاط التعديني.

وقال كرشوم ان الاجتماع تناول اهمية انطلاقة عمل الشركة بعد التوقف الذي طرأ علي عملها بعد ثورة ديسمبر واهمية التعاون مع حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية من اجل الارتقاء بخدمات التعدين موضحا ان الاجتماع استعرض ايضا السياسات والموجهات الجديدة لعمل الشركة وفك ازدواجية التحصيل بين المحليات والشركة وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من خدمات المسئولية الاجتماعية والايرادات المحلية.

من جانبه قال مدير الادارة العامة للإستثمار بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الاستاذ المهدي ابراهيم الدود ان الاجتماع وقف علي القرارات التي اتخذها والي غرب كردفان بخصوص تنفيذ السياسات التي وضعت لتنظيم التعدين بجانب إنشاء الاسواق النموذجية للتعدين في المحليات ذات. النشاط التعديني مؤكدا ان ماخرج به الاجتماع من توصيات ستسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات بالولاية.

من جهته اكد المهندس ادريس سليمان حسين مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية ان الاجتماع امن على عقد لقاءات مصغرة مع المجتمعات المحلية بمحليات الولاية المختلفة لتوضيح الرؤية والسياسات الجديدة لتوجيه العائدات من التعدين في تقديم الخدمات التنموية لتلك المجتمعات وضرورة ان تكون شريكا في استدامة التنمية وان الشركة وضعت من ضمن سياساتها توفير فرص العمل لابناء المجتمعات في مناطق الانتاج .

مشيدا بحكومة الولاية وإلتزامها بتذليل كافة العقبات التي تعترض اداء الشركة حتى تتمكن من القيام بدورها الكامل