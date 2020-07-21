إختفاء الفنانة نانسي عجاج يثير التساؤلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار اختفاء الفنانة نانسي عجاج التساؤلات خلال الفترة الماضية، حيث تغيبت نانسي عن المشهد الإعلامي وبصورة شبه تامة خلال الشهور الثلاثة الماضية، كما غابت مبادراتها الاجتماعية التي كانت تتسيد المشهد. المعروف بحسب صحيفة المواكب، أن نانسي سجلت مواقف كبيرة إبان الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس البشير العام السابق.

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