الفنانة مونيكا تبحث عن (مونيكا)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : برغم أنها أكملت السنوات العشر في الوسط الفني إلا أن الفنانة مونيكا لا تزال (صفر) حسب ترتيب حساب أرقام الوسط الفني. مونيكا لم تعثر على نفسها بعد، فهي تارة تغني حديث وتارة أخرى تغني بالدلوكة، كما أنها لا تملك أعمالاً خاصة إذ تعتمد بشكل كامل على أغنيات التراث التي لم تبدع فيها أيضاً بحسب صحيفة المواكب.. مونيكا تبحث عن مونيكا..!

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