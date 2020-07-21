رشا الرشيد تفاجئ مستمعي “الطبية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاجأت مذيعة قناة الشروق الفضائية رشا الرشيد، مستمعي الإذاعة الطبية عبر تقديمها لبرنامج خاص بالتوثيق لنجوم الفن، استضافت في أولى حلقاته الفنان عبد القادر سالم، بالإضافة إلى تقديمها لفترة مفتوحة مع المذيع محمد يوسف. يذكر أن الإذاعة الطبية بحسب صحيفة آخر لحظة، تعاقدت مؤخراً مع عدد من المذيعين والمذيعات أبرزهم محمد يوسف، رشا الرشيد، رانيا كمال ونورهان نجيب.

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