عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مرشح الجزيرة لـ(الجريدة): لجان المقاومة هم من رشحوني لمنصب الوالي

كبير مفاوضي الجبهة الثورية لـ(الجريدة ): حسم الترتيبات الأمنية خلال أيام

وزير التربية والتعليم يعلن موعد امتحانات الشهادة السودانية

حركة عبد الواحد ما يجري في مستري والجنينة جرائم مكتملة الأركان

ارتفاع عدد القتلى بالجنينة وقرار بحظر التجول

عشرات من الصحفيين الرياضيين مهددين بفقدان وظائفهم

وفاة وإصابة ٩ أشخاص بحادث مروري بولاية نهر النيل

مانيس الوضع الحالي بالولايات يستدعي تطبيق الحكم اللامركزي

أهالي تمبول يدخلون في اعتصام مفتوح

حزب الأمة يعتزم ارسال وفد رفيع إلى جوبا

هيئة محامي دارفور تتهم الوطني المحلول بالتورط في أحداث الجنينة

“السيادي” يشيد بدور “اطباء بلا حدود” في مكافحة الكورونا

الري توضح أسباب خروج بعض محطات المياه بالخرطوم من الخدمة

رئيس أركان الجيش الإريتري يصل الخرطوم ويعقد مباحثات عسكرية

إرتفاع مفاجئ في الإصابات بكورونا وإجمالي الوفيات يقترب من 700

التيار

حمدوك يؤكد إلتزام حكومة الثورة بتطوير علاقات السودان الخارجية

وزير الخارجية يستقبل منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية

تمديد حظر السفر من والى ولاية الخرطوم لمابعد عيد الأضحى

بعثة السودان بجنيف تستضيف إجتماعاً بشأن قضايا اللاجئين

وكيلة العمل تعلن عن انطلاقة مشاريع العمالة المكثّفة

النيل الدولية

الجهة الثورية توافق على تعيين الولاة

تمديد حظر السفر من والى ولاية الخرطوم لمابعد عيد الأضحى

السعودية: عيد الأضحى الجمعة 31 يوليو

انطلاق إمتحانات الشهادة السودانية الأحد 13 سبتمبر

الهلالي : 2 طن من الذهب جاهزة للتصدير هذا الاسبوع

بدء جلسات محاكمة مرتكبي مجزرة الابيض

الولاية الشمالية: تسريع الخطوات لعمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

ﺍﻻنتباهة

ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺘﻢ ﻭﻓﺘﺎﺑﺮﻧﻮ .. ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺗﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻠﺴﻼﺡ

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻌﺮﺽ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻒ.ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 9 ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﻨﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﺬ ‏( ٣ ‏) ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ

ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺸﺮﻭﻁ

القوات المسلحة

البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الاريتري

رئيس مجلس السيادة يطمئن علي صحة امير الكويت

13 سبتمبر بداية امتحانات الشهادة السودانية

منظومة الصناعات الدفاعية تدخل (2) كرين للخدمة ببورتسودان

السوداني الدولية

كشفتها (السوداني الدولية) أدوية تباع “في السوق السوداء” وصيادلة يؤكدون وجود فوضى

السلطات المصرية تحتجز سودانيين عالقين في السباعية

نيالا تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية

اليوم التالي

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بعد تعثر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بجوبا.. التعايشي يستقبل وفد حركة تحرير السودان بالخرطوم فهل يحدث اختراق إيجابي؟

وزير الصناعة والتجارة: ما يثار عني في السوشيال ميديا مزعج لمن حولي وأثره النفسي عليّ محدود

آخر لحظة

إضراب (900) عامل بميناء سوبا للحاويات

امتحانات الشهادة الثانوية في الثالث عشر من سبتمبر المقبل

تفاصيل لقاء دقلو بأحزاب شرق السودان

انحسار المياه يهدد بحدوث اضرار في السودان

مطالبات بتوفير ميزانيات خاصة للاطفال حتي لا يتاثروا بالازمات

حظر تجوال جزئي بغرب دارفور

الجيش يستقبل رئيس الاركان ومدير المخابرات الاريتريين

الوساطة تتجه لدعوة الحكومة وحركة الحلو لجولة تفاوض

صوت الأمة

بدء محاكمة مرتكبي مجزرة الابيض

توصية لمجلس الوزراء باجازة إتفاقيه “مناهضة التعذيب

التربية : 13 سبتمبر موعد امتحانات الشهادة الثانوية

المجلس الاعلي للسلام يتوصل الى رؤية حول الترتيبات الأمنية

مطالب لحمدوك بفتح ملف مجزرة الجزيرة ابا وود نوباوي والكرمك

الامة القومي : وفد رفيع الي جوبا للقاء الوساطة و قوي الكفاح المسلح

محمد المهدي : الحاضنة السياسية مهمة جدا لاختيار الولاة المدنيين

أخبار اليوم

تحديد موعد امتحان الشهادة السودانية و”أخبار اليوم” تنشر الجدول

الإعلان عن تزايد حالات الاصابة بكورونا وتمديد حظر السفر للولايات الى مابعد العيد

السعودية تعلن الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

إعلان حالة الطواري بغرب دارفور و”أخبار اليوم” تتابع تطورات إعتصام امري بالشمالية

“أخبار اليوم” تستنطق وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني.

الوطن

(١٣) سبتمبر موعد انعقاد امتحانات الشهادة السودانية

قتلى وجرحى في مواجهات بالجنينة

(٥٠٠) مليون درهم حصائل صادر الذهب خلال أسبوع

المالية تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطابع العملة

الصحة تعلن عن تسجيل ٢٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا

السوداني

السعودية تعلن الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى

المجلس الأعلى للسلام يتوصل لـ(رؤية واضحة) حول الترتيبات الأمنية ويكلف وزير الدفاع بعرضها في جوبا

حمدوك يُوجِّه السفراء برعاية شؤون الجاليات السودانية وضمان كرامتهم

مسؤول بالري: خروج محطات مياه بالخرطوم من الخدمة مؤقتاً ليس بسبب سد النهضة

الداخلية: وصول أختام تجديد الجوازات لمكاتب السفارات بالخارج

القوات المصرية تنقذ “3” سودانيين من الموت تاهوا في الصحراء

الأمة القومي يؤكد على شمولية المفاوضات وضرورة إرسال وفد رفيع إلى جوبا

وزير التربية والتعليم: امتحانات الشهادة السودانية الأحد 13 سبتمبر 2020م

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان يتسلم رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي

البرهان يؤكد دعمه لمبادرة التسامح من أجل الوطن

البرهان يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

تمديد حظر السفر من والى ولاية الخرطوم لمابعد عيد الأضحى

بعثة السودان بجنيف تستضيف إجتماعاً بشأن قضايا اللاجئين

توافق ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني على نظام الحكم اللامركزي

بدءالجمع القسري للسلاح غير المقنن وسيارات الدفع الرباعي بشمال دارفور

الجهة الثورية توافق على تعيين الولاة

انطلاق امتحانات الشهادة السودانية فى 13 سبتمبر القادم

الداخلية تعلن عن تجديد جوازات السودانيين بالخارج مجانا

حمدوك يؤكد إلتزام حكومة الثورة بتطوير علاقات السودان الخارجية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي رئيس هيئة الاركان الاريتري

تاور ومدير جامعة القرآن يستعرضان الوضع الصحي استعدادا لفتح الجامعات

تاور يشيد بدور منظمة أطباء بلاحدود وجهودها لمكافحة الكورونا

تاور يطلع على الأوضاع بمنطقة انجكوتي بولاية وسط دارفور

بدء جلسات محاكمة مرتكبي مجزرة الابيض

تجديد اتفاق وقف العدائيات بين النوبة والبني عامر بكسلا

الولاية الشمالية: تسريع الخطوات لعمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

إعتصام سلمي بتمبول للمطالبة بترفيع الوحدة الإدارية لمحلية

حركة (مناوي) :إحراز تقدم في ملف الترتيبات الأمنية مع الحكومة

وزيرة المالية تؤكد ضرورة تحديث مطابع العملة

بنك البركة السوداني يعلن عن إفتتاح فرعه الجديد بأبو حمد

مدير عام قوات الشرطة يلتقى مدير الجهاز القومى لحماية المستهلك

القوى السياسية توقع على مسودة قانون النقابات 2020

ولاية البحر الأحمر: دعم جهود المفوضية القومية لترسيم الحدود

وفد المنظمات الوطنية والدولية بشمال دارفور يزور محلية اللعيت

والي النيل الازرق يطلع على جهود المجلس الاعلى للشباب والرياضة

جامعة كردفان تقرر إستئناف وإستكمال الإمتحانات التاسع من اغسطس القادم