شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عبرت الشاعرة والإعلامية نضال حسن الحاج عن شكرها لكل من ساندوها ووقفوا إلى جانبها بالدعوات في فترة إصابتها بفايروس كورونا. وقالت نضال عبر رسالة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه لا توجد لغة أو حروف بمكنها أن توصل شكرها وامتنانها على ما وجدته من محبة وسند طوال صراعها مع المرض. وأضافت نضال بحسب صحيفة آخر لحظة، أنها عاشت أياماً عصيبة أكدت لها أن “كورونا” ليست شائعة وأنها انتصرت عليها بالدعوات والمحبة بعد رحمد الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشاعرة نضال تهزم “كورونا” بدعوات المحبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.