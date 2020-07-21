وزارة المالية تُؤكِّد ضرورة تحديث مطابع العُملة وتشغيلها بكامل طاقتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبة محمد علي، ضرورة تحديث مطابع السودان للعُملة وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية التي ستوفر مبالغ مُقدّرة من النقد الأجنبي، وناقشت لدى لقائها اليوم المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة المحدودة، برعي الصديق علي أحمد، المشاكل التي تُعيق عمل شركة مطابع السودان للعملة المحدودة لتجنب تكرار المشاكل والوقوع في الأزمات السابقة التي حدثت في القطاع المالي. ومن جهته، أكد المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة برعي الصديق، وفق صحيفة السوداني على ضرورة الصيانة الدورية وزيادة خطوط الإنتاج لشركة مطابع السودان للعملة، مشيراً إلى الدور الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الشركة في زيادة الإيرادات القومية عبر طباعة الوثائق والأوراق الثبوتية للعديد من المؤسسات الداخلية والخارجية.

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