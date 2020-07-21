إضراب عمال الشحن والتفريغ بميناء سوبا للحاويات

الخليج 365 : دخل العاملون بميناء سوبا للحاويات أمس، في إضراب عام، إحتجاجاً على تدني الأجور ورفض الجمارك الإعتراف بحقهم في قيام نقابة للعاملين تفاوض نيابة عنهم للوصول لاتفاق حول الأجور وفقاً لقانون العمل الذي ينص على أن يتفق عليه بين المخدم والعمال عبر نقابتهم وتحت إشراف مكتب العمل.وشرع العاملون والبالغ عددهم نحو (900) عامل في تكوين (تمهيدية) للنقابة.وقال أحد العمال لـ(سودان 4 نيوز) إن الوضع الاقتصادي العام والتضخم المتسارع قضى على ما نحصل عليه من أجر، وأشار إلى أن إدارة الجمارك غير متعاونة مع العاملين ووصفها بالتواطؤ مع المخلصين الجمركيين للحيلولة دون قيام نقابة العاملي.

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