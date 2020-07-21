توقعات بإنخفاض كبير في أسعار الصرف لهذا (…) السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : توقع الامين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، الاثنين، بإنخفاض كبير في اسعار الصرف مقابل العملة المحلية بداية الأسبوع المقبل .وأرجح الهلالي سبب انخفاض الاسعار الأسبوع المقبل عقب بعد وصول الدفعة الثانية من حصائل صادر الذهب مشيرًا الى ان ذلك سينعكس ايضًا على اسعار السلع الاستهلاكية وتوفر السلع الإستراتيجية من وقود وقمح ودواء.وأعلن الامين العام للغرفة القومية للمصدرين عن وصول حصائل صادر ٥٠٠ مليون درهم ، ولفت إلى ان حجم الكميات المجاهزة للصادر بلغت 2 طن والتي تقدر قيمتها بنصف مليار درهم.

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