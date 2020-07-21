مصارد تكشف قرار جديد لرفع الرسوم على صناعة الاسمنت

الخليج 365 :
كشفت مصادر مطلعة عن إتجاه الشركة السودانية للموارد المعدنية لأصدار قرار جديدة بزيادة رسوم مادة (الكنلنكر) الخاصة بصناعة الاسمنت بنسبة (5 %) لترتفع من(27%) الي (32)%.
وأشارت المصادر الى إجتماع جمع أصحاب مصانع الاسمنت بالشركة السودانية للموارد المعدنية الاسبوع الماضي خاص بزيادة الرسوم على مادة (الكنلنكر) وهي المادة الخام التي تمثل (80%) من صناعة الاسمنت، وتم تأجيل الاجتماع المزمع عقدة خلال الساعات القادمة، ولفتت المصادر الى ان صناعة الاسمنت تتأثر تأثير كبير بهذه المادة وفي حال زيادة رسومها سيزيد سعر الاسمنت.
واشارت الى ان أسعار طن الاسمنت من المصنع للشركات الان (16) الف جنية ويباع للمستهلك بسعر (23) الف جنية، وفي حال تطبيق الزيادة فأن الطن سيقفذ السعر.
وأعتبر خبراء تحدثوا لـ(أول النهار) إن القرار كارثي أذا تم تطبيقه بتلك الزيادة وسيؤثر على أسعار الاسمنت بصورة كبيرة، وناشدوا الدولة بالتراجع عن القرار وعدم أصداره في الوقت الحالى نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
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