قيس سعيد يهدد بقلب الطاولة على رؤوس معرقلي عمل البرلمان التونسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لوح الرئيس التونسي، قيس سعيد، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد من يعطل عملة مجلس نواب الشعب التونسي، في إشارة منه إلى الاحتجاجات المتكررة التي قامت بها كتلة “الدستوري الحر” والتي تتزعمها النائبة الممولة إماراتياً عبير موسى.

وأوضح سعيد، أن تعطيل المجلس أمراً غير مقبول مقياس من المقاييس”، ملوِّحاً باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل “تهاوي مؤسسات الدولة”،

وأضاف خلال استقباله، في قصر قرطاج الرئاسي، كلاً من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي: “يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل لحد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب (مؤسسات) الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيراً طبيعياً”.‎

وأكد قيس سعيّد، أن مهمته الأولى كما ينص على ذلك الدستورُ، هي الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها؛ “للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية”.

ولوّح سعيد، باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلاً: “اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة”.

الوسائل القانونية المتاحة له في الدستور، حسب قوله، “كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، لكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل”.

إلى ذلك أدان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، خاصة منها مجلس نواب الشعب.