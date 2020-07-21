عاجل.. تمديد حظر السفر من والى الخرطوم لما بعد عيد الأضحى

الثلاثاء 21 يوليه 2020

اصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالعاصمة السودانية الخرطوم، قراراً يقضي بتمديد حظر السفر من والي ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة او الخاصة لما بعد عيد الأضحى وفقاً لإجراءات الطوارئ الصحية، فيما عدا الاستثناءات المحددة سلفاً لحملة التصاريح، وجاء ذلك القرار ضمن جملة من القرارات اتخذتها اللجنة استناداً علي التقارير والتوصيات التي استمعت اليها اللجنة في اجتماعها رقم (72) الذي انعقد يوم امس.



وطالبت من الجميع التعامل بحذر وجدية، مع إقتراب مناسبة عيد الأضحية المبارك ، وشددت علي عدم الاستهانة بالمخاطر التى تنجم عن المخالطة والازدحام وعدم التقيد بلبس الكمامات أو التعقيم المنتظم وغيرها مما توصى به السلطات الصحية فى البلاد.

كما خرجت اللجنة بان هناك تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات في العاصمة والولايات، حيث لا تزال النسبة الاكبر منها في ولاية الخرطوم بإجمالي حالات يتجاوز 8 ألاف حالة بنسبة تقارب 75% من اجمالي الحالات، ويمثل التسرب بالطرق غير المسموح بها مصدرا أساسيا لزيادة الحالات في الولايات، لذلك لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن انحسار الوباء او السيطرة عليه.

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وقالت إن عدم التزام الكثير من المواطنين بالمحاذير الصحية التى تحميهم من الاصابة وتحد من انتقال العدوى بينهم فى وسائل المواصلات وفى الاسواق ومواقع العمل وهذا امر لا يساعد فى السيطرة على الجائحة أو الحد من انتشارها ، وربما اضطرت اللجنة لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا فى سبيل احتواء الجائحة.

الجدير بالذكر ان اللجنة استمعت لتقرير عام من وزارة الصحة عن الوضع الوبائي في البلاد خاصة قدوم اعداد كبيرة من المواطنين العالقين والعائدين من الخارج خلال الاسابيع الماضية، ومليونية 30 يونيو وإجراءات تقليص ساعات حظر التجوال في ولاية الخرطوم، واقتراب عيد الاضحية المبارك وغيرها.

كما إستمعت اللجنة لتقارير وتوصيات الوزارات المختلفة وتقديراتها وخططها لتسيير عمالها وإستعداداتها، حيث استمعت اللجنة لتقرير وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم العام، ووزارة البنى التحتية والنقل، ووزارة الشباب والرياضة وسلطة الطيران المدني، كما إستمعت لتنوير من المعمل القومي (إستاك) عن المقدرات والمشكلات التي تتعلق بفحوصات كوفيد-19، كما استمعت لتنوير آخر من إدارة الامدادات الطبية عن الموقف العام فيما يلي إحتياجات مكافحة الجائحة.