شاهد بالصور .. انقلاب شاحنة بمقطورة محملة بضائع بكبري الفتيحاب

أنقلبت شاحنة كبيرة ذات مقطورة، مساء الاثنين، على كبري الفتيحاب الرابط بين الخرطوم وأمدرمان.

وكانت الشاحنة المحملة بالبضائع ، في طريقها من الخرطوم إلى أمدرمان، فقد سائقها السيطرة مما أدى إلى إنقلابها.

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و تسببت الحادثة وفق صحيفة السوداني في إغلاق الكبري، وتعطل حركة المرور، ووقوع خسائر مادية كبيرة، يُذكر أن الجسر نفسه قد شهد حادث مروع الأسبوع الماضي نتيجة انحراف حافلة ركاب أوقع عدداً من الوفيات والإصابات.

وكانت الخرطوم قد شهدت هطول أمطار مساء الاثنين تأثرت بها أجزاء من مدنها وتراكمت المياه على الطرقات.

الخرطوم : ( أخبار الخليج 365 )