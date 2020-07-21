شمال دارفور تطلق حملة جمع السلاح وبسط هيبة الدولة

اعلنت لجنة امن ولاية شمال دارفور خلال اجتماعها الذي انعقد الاثنين بمقر حكومة الولاية بالفاشر برئاسة والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي ، عن بدء تنفيذ خطة الجمع القسري للسلاح غير المقنن وعربات الدفع الرباعي وذلك انفاذا لقرارات اللجنة المركزية لجمع السلاح وعربات الدفع الرباعي والتي تم إنزالها الى الولاية.

وأوضح اللواء شرطة يحيى محمد احمد النور مدير الشرطة مقرر لجنة أمن الولاية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان توجيهات لجنة امن الولاية قد صدرت الى كافة القوات النظامية المنتشرة بالولاية لتنفيذ قرار الجمع القسري للسلاح غير المقنن وسيارات الدفع الرباعي والمواتر بدءا بمحليتي كتم وكبكابية ومنطقتي ابودليق بمحلية كلميندو وشنقل طوباي بمحلية دار السلام.

وأضاف مقرر لجنة أمن الولاية وفق ( سونا ) أن الاجتماع قرر تفعيل قانون الطوارئ الذي أصدره والي الولاية مؤخرا، مؤكدا ان كافة القوات النظامية بجميع محليات الولاية قد بدأت في تنفيذ أمر الطوارئ من أجل اعادة الأمور بالولاية الي نصابها لبسط الأمن والاستقرار وحماية الموسم الزراعي و التصدي للمتفلتين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )