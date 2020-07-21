شاهد بالصور .. أوضاع مأساوية يعيشها سودانيون عالقون بـ« السباعية »

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يعيش عدد من السودانيين العالقين بمنطقة السباعية في صعيد مصر، أوضاعاً مأساوية بالغة لاسيما المرضى والأطفال وكبار السن، الذين كانوا في طريقهم إلى السودان وتأخرت إجراءات دخولهم و وصلت أعداد البصات إلى “27” بصاً من العالقين في منطقة السباعية إلى جانب “16” بصاً في الأقصر، وفق إفادة احد العالقين.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها بعض مستخدمي مواقع التواصل نساء وأطفال ومرضى يفترشون الارض إلى جانب بصاتهم في مشاهد مأساوية مؤثرة.
وتحدثت إحدى العالقات وفق صحيفة (السوداني) مساء الإثنين، عن الظروف الصعبة التي يعيشونها منذ تواجدهم في11 مارس الماضي بالقاهرة، وقد انقطعت مصاريفهم عقب الإغلاق وطول الفترة، وظلوا عالة على ذويهم في السودان والخليج الذين كلفوهم فوق طاقتهم.
وناشد العالقون السلطات السودانية بتقدير ظروفهم ومراعاة حالهم واوضاعهم التي تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك بتسهيل دخولهم إلى بلادهم عاجلاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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