رسالة خطية من الرئيس الأريتري أفورقي للبرهان

التاريخ: 20-يوليو-2020
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تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.
وسلم رئيس هئية الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس الذي يزور البلاد علي رأس وفد رفيع المستوي الرسالة للبرهان مساء اليوم بحضور المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ونائب رئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم إلي جانب سفير أسمرا بالخرطوم.
ووجه البرهان وفق ( سونا ) قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لإغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخري لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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