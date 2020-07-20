المجلس الأعلى للسلام يتوصل لـ(رؤية واضحة) حول الترتيبات الأمنية ويكلف وزير الدفاع بعرضها في جوبا

التاريخ: 20-يوليو-2020
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اعتمد المجلس الأعلى للسلام الاثنين، (رؤية واضحة) حول الترتيبات الأمنية وعقد المجلس اجتماعاً بالقصر الجمهوري بكامل عضويته من مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير وتداول الاجتماع وفقاً لصحيفة (السوداني)، حول بعض القضايا بشأن ملف الترتيبات الأمنية.
وقال رئيس مفوضية السلام ومقرر المجلس البروفيسور سليمان الدبيلو، إنه تم التوصل إلى رؤية واضحة حول الترتيبات الأمنية وتم تكليف وزير الدفاع بعرض هذه الرؤية على طاولة التفاوض بمنبر جوبا. وأكد الدبيلو ان الاجتماع أكد على ضرورة إرسال وفود من مجلسي السيادة والوزراء إلى الولايات خاصة للمناطق التي تشهد بعض التوترات الأمنية، لتهدئة الأوضاع بها، والاطلاع على مجريات الأحداث في تلك المناطق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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