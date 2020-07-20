الثورية توافق على تعين الولاة المدنيين

وافقت الجبهة الثورية على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين، وقالت ان ذلك ياتي استجابة لرغبة الشعب السوداني لكنها شددت على ضرورة اشراك جماهير الولايات خاصة تلك التي تعيش اوضاعا خاصة في هذا الاختيار

وقالت في رسالة معنونة الى د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي بصورة الي كل من رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس وفد الحكومة الانتقالي لمفاوضات السلام وصورة الى رئيس فريق الوساطة ” نوافق على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين إستجابةً لرغبة شعبنا ونشدد على إشراك جماهير الولايات في الإختيار

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واكدت لحمدوك ان المجلس القيادي للجبهة الثورية / قوى الحرية والتغيير قد قرروا “الإستجابة لرغبة شعبنا التي عبر عنها مرة اخرى في تظاهرة ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ في تعيين ولاة مدنيين مؤقتين في كافة و لايات السودان بغرض تفكيك التمكين، و تقديم الخدمات الاساسية للشعب، وتحقيق أهداف الثورة،

وحذرت الرسالة وفق ( سونا ) من تصدير الولاة المدنيين المؤقتين من المركز الى الاقاليم مثلما كان يجري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من تصدير للنّواب من المركز الى الاقاليم. و نادت بتمثيل النساء بصورة عادلة ومنصفة في اختيار الولاة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )